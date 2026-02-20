Die Klöße sind im Salzwasser verkocht und der Braten ist in der Backröhre schwarz geworden? Ein Szenario, das bisher an eine mittelschwere Katastrophe grenzte, vor allem sonntags. Denn an diesem Tag sind die Supermärkte, in denen sich rasch Nachschub besorgen lässt, geschlossen. Dank der neuen Genussstation, die seit wenigen Tagen in der Zella-Mehliser Talstraße steht, ist die Krise am Herd gebannt. Denn die Türen zu dem kleinen Laden stehen 24 Stunden täglich offen.