Weshalb ist Wissen in Erster Hilfe wichtig?

Vor allem bei einem Herzstillstand kommt es auf jede Minute an, nicht immer ist ein Arzt sofort greifbar. "Es können mindestens 10.000 Menschenleben gerettet werden, wenn Ausbildung in Laienreanimation umgesetzt wird", sagte Bösel. "Wir merken es immer wieder, wie unsicher Menschen im Notfall sind. Verletzungen treten überall auf, ob in der Schule, in der Freizeit oder zu Hause."