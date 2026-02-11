Jena (dpa/th) - Die ADAC-Luftrettung in Thüringen war voriges Jahr häufiger gefragt. Der am Flugplatz Jena-Schöngleina stationierte Hubschrauber "Christoph 70" sei 1.089 Einsätze geflogen, informiert der ADAC Hessen-Thüringen. Das seien rund zwölf Prozent mehr als im Jahr zuvor (976). Am häufigsten mussten die Luftretter demnach wegen Unfällen starten (34 Prozent), bei etwa jedem vierten Einsatz wurden die Helfer zu Herz-Kreislauf-Notfällen wie Herzinfarkten gerufen.