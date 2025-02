Wenn sich der untere Raum der einstigen Gaststätte „Zum Löwen“ in eine Hobbywerkstatt verwandelt, dann liegt das an den Rennsteigfüchsen. Die sind gerade in der kalten Jahreszeit hier immer wieder gern zu Gast. Im Herbst wurde Talg mit Körnern und Kleie zu Meisenknödeln vermischt. Damit war für das Futter der gefiederten Freunde gesorgt.