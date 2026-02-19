Schmelzwasser und Regen haben die Werra auch in Meiningen in der vergangenen Woche wieder gut gefüllt. Dennoch bestand zu keiner Zeit akute Hochwassergefahr.
Schneeschmelze Die Werra ist (noch) nicht übergeschwappt
Redaktion 19.02.2026 - 13:00 Uhr
Schon reichlich gefüllt, aber noch nicht überschwappt ist die Werra in Meiningen. Eine Garantie, dass dies nicht doch passiert, gibt es aber nicht.
Schmelzwasser und Regen haben die Werra auch in Meiningen in der vergangenen Woche wieder gut gefüllt. Dennoch bestand zu keiner Zeit akute Hochwassergefahr.