Die Zierfrüchte an den Bäumen vor dem Dorfgemeinschaftshaus Stedtlingen in der Gemeinde Rhönblick leuchten feuerrot – am Mittwoch wurde ihnen zudem noch eine weiße Schneehaube verpasst. Doch die ganze Idylle hat auch ihre arbeitsreichen Seiten: So mancher Hausbesitzer musste in der Rhön bereits erstmals in diesem Winter Schnee vom Gehweg schippen, da sind die entsprechenden Satzungen der Gemeinden unerbittlich. Glättebedingte Unfälle blieben am Mittwoch bis zum späten Nachmittag im Bereich der Polizeiinspektion Meiningen aus, war auf Nachfrage zu erfahren. Unser Tipp: Schön vorsichtig fahren, dann bleibt das auch so. Der Winterdienst war am Mittwoch bereits auf etlichen Strecken im Landkreis unterwegs.