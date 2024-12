Das übliche Bild zum Wintereinbruch war Dienstagfrüh auf den Straßen in den Höhenlagen des Landkreises geboten. So blockierten wegen Schneematsch querstehende Laster zwischen Spechtsbrunn und Piesau gegen 7 Uhr den Verkehrsfluss. Weiterhin, so teilt die Polizei mit, gab’s zwei Autounfälle bei Spechtsbrunn bzw. Scheibe-Alsbach, wo die Tour der Betroffenen jeweils an einem Baum endete. Bereits kurz nach 5 Uhr erwischte es ansonsten noch einen Fahrer, der mit seinem Truck versucht hatte den Steinheider Berg unter die Räder zu nehmen. Dieser scheiterte am Bergauf und rutschte mit seinem Gespann in die Leitplanke (im Bild). Gegen 10 Uhr konnte die Warnmeldung wieder aufgehoben werden für die Bergstraße. Wobei das teure Echo noch folgt: Für den an der Leitplanke angerichteten Schaden wird den Verursacher noch eine Rechnung ereilen. In der Summe bilanzierte die Polizei ein vergleichsweise übersichtliches Aufkommen an Verkehrsbeeinträchtigungen.