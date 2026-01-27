 
Schneemassen in Unterfranken Hochzeit gerettet - Bürgermeister kommt mit dem Schneepflug

Braut und Bräutigam fiebern aufgeregt der Trauung entgegen - doch der Standesbeamte steckt im Schnee fest. Wie eine unterfränkische Gemeinde die Hochzeit doch noch rettete.

Schneemassen in Unterfranken: Hochzeit gerettet - Bürgermeister kommt mit dem Schneepflug
Fast wäre eine Hochzeit in Unterfranken gescheitert, weil der Standesbeamte im Schnee feststeckte. Doch es kam Hilfe. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Schonungen (dpa/lby) - In Unterfranken wäre aufgrund des heftigen Schneefalls fast eine Hochzeit gescheitert - doch der Winterdienst der Gemeinde war rechtzeitig zur Stelle: Wie Stefan Rottmann, Bürgermeister von Schonungen (Landkreis Schweinfurt) schilderte, wollte er eigentlich am Montag zur Hochzeit des Brautpaares fahren, um sie als Standesbeamter zu trauen. Mit dem eigenen Auto ging es allerdings "nicht mehr vor und zurück" wegen des Schnees - also musste der Winterdienst helfen. 

Ein Mitarbeiter der Kommune habe ihn quasi in letzter Sekunde mit dem Räumfahrzeug abgeholt, berichtete Rottmann. So hätten die beiden doch noch pünktlich "Ja" zueinander sagen können - Foto mit Schneepflug inklusive. "Das war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine märchenhafte Winterhochzeit, waren sich am Ende alle einig", schwärmte Rottmann, der nach eigenen Angaben in seiner Amtszeit bereits "mehrere hundert Paare" getraut hat.