Schneemassen in Unterfranken: Hochzeit gerettet - Bürgermeister kommt mit dem Schneepflug

Schonungen (dpa/lby) - In Unterfranken wäre aufgrund des heftigen Schneefalls fast eine Hochzeit gescheitert - doch der Winterdienst der Gemeinde war rechtzeitig zur Stelle: Wie Stefan Rottmann, Bürgermeister von Schonungen (Landkreis Schweinfurt) schilderte, wollte er eigentlich am Montag zur Hochzeit des Brautpaares fahren, um sie als Standesbeamter zu trauen. Mit dem eigenen Auto ging es allerdings "nicht mehr vor und zurück" wegen des Schnees - also musste der Winterdienst helfen.