Schneekopf Tour in Thüringens zweithöchstes Moor

Am Donnerstagnachmittag bietet das Unesco-Biosphärenreservat eine Führung in das Hochmoor auf Thüringens höchstem begehbaren Berg. Die ist sogar kostenlos.

 
Schneekopf: Tour in Thüringens zweithöchstes Moor
1
Einblick ins Schneekopfmoor. Foto:  

Das Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald lädt zu einer außergewöhnlichen Exkursion ins Schneekopfmoor ein. Am Donnerstag, 18. September, können Interessierte von 15 bis 17 Uhr die faszinierende Welt der Moore erkunden und ihre Bedeutung als Klimaschützer entdecken.

Der Schneekopf bei Gehlberg (Stadt Suhl), mit einer Höhe von 978 Metern der zweithöchste Berg Thüringens, beherbergt das Regenmoor. Dieses Gebiet gilt als „Hotspot der biologischen Vielfalt“ und bietet Lebensraum für mehr als 2600 Tier- und 1900 Pflanzenarten. Viele dieser Arten sind vom Aussterben bedroht.

Tiemo Kahl, der Bereich Forschung und Monitoring im Biosphärenreservat leitet, betont: „Es liegt in unserer Verantwortung, ihre Lebensräume zu erhalten und damit den Erhalt dieser Arten und die Biodiversität zu fördern. Der Erhalt und die Wiederherstellung zahlreicher Moore bildet aktuell einen Schwerpunkt im Naturschutzgroßprojekt „Bäche, Moore und Bergwiesen im Thüringer Wald“, welches die Naturstiftung David auf der Fläche des Biosphärenreservats umsetzt.“

Schneekopf bei Suhl: Gipfeltreffen auf Thüringens einzigem Tausender

06.07.2025 13:38 Schneekopf bei Suhl Gipfeltreffen auf Thüringens einzigem Tausender

Auf dem Schneekopf wächst Thüringen über sich hinaus. Zum 25. Mal wird das Gipfeltreffen gefeiert. Ein Ehrenamtler ist jeden Morgen mit der Säge unterwegs und verzweifelt.

Die Exkursion bietet nicht nur Einblicke in die Flora und Fauna, sondern auch Informationen zu der wichtigen Rolle, die Moore als Kohlendioxid-Speicher spielen. Diese Veranstaltung ist Teil der bundesweiten „Woche der Klimaanpassung“, die vom 15. bis 19. September stattfindet. Ziel ist es, die Bedeutung der Klimaanpassung in Deutschland hervorzuheben und zur Nachahmung zu inspirieren.

Wann beginnt die Exkursion?

Die Exkursion beginnt am Donnerstag um 15 Uhr am Wanderparkplatz Schneekopf. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfordert keine Anmeldung.

Der Schneekopf im Thüringer Wald bietet eine beeindruckende Aussicht, die bei klarer Sicht bis zum Brocken im Harz reicht. Der Gipfel erzählt nicht nur von natürlichen, sondern auch von historischen Veränderungen, die seine Landschaft und Bedeutung prägten.

Historische Bauwerke und militärische Bedeutung

Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg errichtete 1772 auf dem Schneekopf eine Station für astronomische Beobachtungen. Dieses Bauwerk fiel 1796 einem Brand zum Opfer. Später, im Zweiten Weltkrieg, spielte der Gipfel eine Rolle in der Luftaufklärung. Die US-Armee besetzte den Berg 1945, bevor die Rote Armee übernahm. Ein Orkan sorgte 1946 dafür, dass der Gipfel seitdem baumfrei ist.

In den 1950er Jahren entstand ein Fernmeldeturm, der Teil eines Schmalbandrichtfunknetzes der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) war. Der Turm wurde von der Deutschen Volkspolizei bewacht und das Gebiet zum militärischen Sperrgebiet erklärt.

Renaturierung und touristische Erschließung

In den 1990er Jahren engagierte sich der Schneekopfverein e. V. für die Renaturierung des Geländes nach dem Abzug der russischen Streitkräfte 1994. Eine Idee, den Berg auf 1000 Meter über Normalnull (NN) zu erhöhen, wurde diskutiert, jedoch nicht umgesetzt. Stattdessen entstand 2007 ein neuer Turm, der den Gipfel auf 1004,15 Meter Höhe erweitert. Seit Juni 2008 können Besucher die Aussichtsplattform auf 1001,1 Metern über 126 Stufen erreichen.

Höchster Gipfel bei Oberhof: Schneekopfturm ist wieder offen

06.04.2025 14:11 Höchster Gipfel bei Oberhof Schneekopfturm ist wieder offen

Der Schneekopf ist der höchste begehbare Berg Thüringens, aber nur auf dem Turm erreichen Wanderer mehr als 1000 Höhen-Meter. 18 Monate wurde saniert. Was der Eintritt kostet. Neue Pläne gibt es für die Gastronomie.

Ein Berggasthaus, die Neue Gehlberger Hütte, wurde im Dezember 2009 eröffnet und bietet seit 2010 auch Übernachtungsmöglichkeiten. Ein Gipfelkreuz, aufgestellt von einer Gehlberger Firma im Juni 2018, ergänzt das Erlebnis auf dem Schneekopf.

Feste und Traditionen auf dem Schneekopf

Der Schneekopfverein veranstaltet jährlich im September das Jägersteinfest, um die Sage vom Wildunfall an den Teufelskreisen lebendig zu halten. Zudem organisiert die Thüringer Allgemeine seit 1999 zusammen mit örtlichen Vereinen am ersten Juliwochenende das Schneekopf-„Gipfeltreffen“, ein Volksfest mit einer Sternwanderung zum Gipfel als Auftakt. Der Schneekopf vereint Natur, Geschichte und Kultur und bleibt ein bedeutender Ort im Thüringer Wald, der sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht.

Gipfel über Oberhof: Das sind die neuen Wirte auf dem Schneekopf

03.01.2025 17:02 Gipfel über Oberhof Das sind die neuen Wirte auf dem Schneekopf

Zwei Jahre war die Küche in Thüringens höchstgelegenem Gasthaus kalt. Plötzlich sind neue Betreiber da. Wir sprachen als erste mit ihnen über Pläne, Speisekarte und Personal – das haben sie aus dem Osten mitgebracht.

 Höher als der Schneekopf ist der Beerberg (982,9 Meter), dessen Gipfel man aber nicht betreten darf. Deshalb ist der Schneekopf der höchste begehbare Berg.

In der Gipfelregion des Großen Beerberges liegt das Beerbergmoor. Über 4500 Jahre alt und mehr als drei Hektar groß, ist das Beerbergmoor ein beeindruckendes Naturdenkmal im Thüringer Wald. Die Torfmächtigkeiten erreichen bis zu vier Meter und zeugen von Jahrtausenden der Torfbildung. Doch das Wachstum des Moores stoppte einst, als in der Nachkriegszeit Fichten gepflanzt wurden.

Dank der Entfichtung als Naturschutzmaßnahme konnte sich das Moor wieder erholen. Dennoch bleibt es durch den Druck von Besuchern gefährdet. Als Teil des Biosphärenreservats Vessertal-Thüringer Wald und als Naturschutzgebiet ausgewiesen, steht das Beerbergmoor seit 1939 unter besonderem Schutz. Der Zutritt zum höchsten Punkt des Großen Beerberges ist nicht gestattet, um das empfindliche Ökosystem zu bewahren.