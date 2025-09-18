Schneekopf: Tour in Thüringens zweithöchstes Moor

Feste und Traditionen auf dem Schneekopf

Der Schneekopfverein veranstaltet jährlich im September das Jägersteinfest, um die Sage vom Wildunfall an den Teufelskreisen lebendig zu halten. Zudem organisiert die Thüringer Allgemeine seit 1999 zusammen mit örtlichen Vereinen am ersten Juliwochenende das Schneekopf-„Gipfeltreffen“, ein Volksfest mit einer Sternwanderung zum Gipfel als Auftakt. Der Schneekopf vereint Natur, Geschichte und Kultur und bleibt ein bedeutender Ort im Thüringer Wald, der sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht.

Höher als der Schneekopf ist der Beerberg (982,9 Meter), dessen Gipfel man aber nicht betreten darf. Deshalb ist der Schneekopf der höchste begehbare Berg.

In der Gipfelregion des Großen Beerberges liegt das Beerbergmoor. Über 4500 Jahre alt und mehr als drei Hektar groß, ist das Beerbergmoor ein beeindruckendes Naturdenkmal im Thüringer Wald. Die Torfmächtigkeiten erreichen bis zu vier Meter und zeugen von Jahrtausenden der Torfbildung. Doch das Wachstum des Moores stoppte einst, als in der Nachkriegszeit Fichten gepflanzt wurden.

Dank der Entfichtung als Naturschutzmaßnahme konnte sich das Moor wieder erholen. Dennoch bleibt es durch den Druck von Besuchern gefährdet. Als Teil des Biosphärenreservats Vessertal-Thüringer Wald und als Naturschutzgebiet ausgewiesen, steht das Beerbergmoor seit 1939 unter besonderem Schutz. Der Zutritt zum höchsten Punkt des Großen Beerberges ist nicht gestattet, um das empfindliche Ökosystem zu bewahren.