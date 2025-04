Peter Tretner hat die 80 bereits überschritten und lebt mit seiner Frau Stefanie seit Jahrzehnten schon in deren Heimat Altenburg. Geboren wurde er in Zella-Mehlis. Immer wieder zieht es ihn zum Wandern zurück, besonders gern in die Schneekopf-Region und wegen der tollen Aussicht zum Schneekopfturm.