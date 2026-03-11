Der Ursprung von Traditionen, insbesondere wenn diese schon mehrere hundert Jahre alt sind, ist nicht selten nur schemenhaft überliefert. Beim Schleider Schneefest hingegen gibt es authentische Dokumente – den Schneefestbrief und das Tagebuch des damaligen Pfarrers Johannes Gutwein. Das 400 Jahre alte Buch fasziniert den heutigen Schleider Pastor Jürgen Kämpf. Der Theologe ist zugleich promovierter Kirchenhistoriker. Zur Zeit ist er dabei, Gutweins handschriftliches Tagebuch zu transkribieren und jene Textpassagen zu übersetzen, die in lateinischer Sprache verfasst sind.