 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Polizei: Bislang kaum größere Probleme wegen Winterwetters

Schneefall Polizei: Bislang kaum größere Probleme wegen Winterwetters

Weite Teile Thüringens sind von Schnee bedeckt – doch zu besonderes großen Ereignissen hat das laut Polizei auf den Straßen bisher nicht geführt.

Schneefall: Polizei: Bislang kaum größere Probleme wegen Winterwetters
1
Größere Unfälle auf Thüringens Straßen sind der Polizei mit Blick auf das Winterwetter bislang nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: David Hammersen/dpa

Erfurt/Hermsdorf (dpa/th) - Das große Winter-Chaos bleibt bisher aus: Schnee und Glätte haben in Thüringen bis zum Mittag nach Kenntnissen der Polizei zu keinen besonders schweren Unfällen geführt. Die Straßen sind weitgehend frei, hieß es etwa auf Anfrage bei der Autobahnpolizei. Wohl habe es kleinere Unfälle mit kurzzeitigen Sperrungen gegeben. Dabei seine nach bisheriger Informationslage aber keine Menschen verletzt worden.

Nach der Werbung weiterlesen

Das Wetter habe bisher keine große Rolle gespielt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei. Er schätzt, die Thüringer seien Winterwetter gewohnt.