Erfurt/Hermsdorf (dpa/th) - Das große Winter-Chaos bleibt bisher aus: Schnee und Glätte haben in Thüringen bis zum Mittag nach Kenntnissen der Polizei zu keinen besonders schweren Unfällen geführt. Die Straßen sind weitgehend frei, hieß es etwa auf Anfrage bei der Autobahnpolizei. Wohl habe es kleinere Unfälle mit kurzzeitigen Sperrungen gegeben. Dabei seine nach bisheriger Informationslage aber keine Menschen verletzt worden.