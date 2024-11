München (dpa/lby) - Schnee, Schneeregen und überfrierende Nässe: Auf vielen Straßen in Bayern könnte es in den kommenden Tagen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt glatt werden. In der Nacht zum Mittwoch müssen Pendler vor allem in Regionen in den Mittelgebirgen oberhalb von 400 Metern und im Alpenvorland aufpassen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mit. In der Nacht auf Donnerstag könne es bei Tiefstwerten von minus 5 Grad erneut rutschig sein.