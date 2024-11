München (dpa/lby) - Pendlerinnen und Pendler sollten am Donnerstagmorgen im Süden und Osten Bayerns beim Weg zur Arbeit Vorsicht walten lassen. Ein Niederschlagsgebiet bringt in der Nacht leichten Schneefall und Glätte in Teile des Freistaats, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte.