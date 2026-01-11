Schnee: Lawinen in französischen Alpen - zwei Skifahrer sterben

La Plagne/Courchevel - Zwei Skifahrer sind nach Lawinenabgängen in den französischen Alpen laut Medienberichten gestorben. Im Skigebiet La Plagne sei ein um die 50 Jahre alter Brite unter einer Schneelawine verschüttet worden, hieß es unter Berufung auf eine Mitteilung des Ortes. 52 Rettungskräfte, Lawinenhunde und ein Hubschrauber seien im Einsatz gewesen, doch es habe 50 Minuten gedauert, bis der Mann unter 2,5 Metern Schnee aufgefunden werden konnte, berichteten französische Medien. Er konnte demnach nicht wiederbelebt werden.