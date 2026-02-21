Hagelstadt (dpa/lby) - Bei einer Schneeballschlacht in Hagelstadt (Landkreis Regensburg) soll ein 16-Jähriger mit einem Kampfmesser einen 14-Jährigen geschlagen haben. Daraufhin sei der Vater des 14-Jährigen eingeschritten und habe den Angreifer verletzt, teilte die Polizei mit. Der Vater soll dann von einem anderen 16-Jährigen am Hals gepackt und verletzt worden sein. Schließlich beendete eine Polizeistreife die Schneeballschlacht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.
Schnee in Bayern Schneeballschlacht eskaliert - 16-Jähriger zieht Messer
dpa 21.02.2026 - 11:23 Uhr