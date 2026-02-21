Hagelstadt (dpa/lby) - Bei einer Schneeballschlacht in Hagelstadt (Landkreis Regensburg) soll ein 16-Jähriger mit einem Kampfmesser einen 14-Jährigen geschlagen haben. Daraufhin sei der Vater des 14-Jährigen eingeschritten und habe den Angreifer verletzt, teilte die Polizei mit. Der Vater soll dann von einem anderen 16-Jährigen am Hals gepackt und verletzt worden sein. Schließlich beendete eine Polizeistreife die Schneeballschlacht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.