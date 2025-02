Schnee-Ausflüge: Frostige Einladung in die Rhön

Am Basaltsee vorbei. Foto: Irena Stumpe

In der hessischen Rhön sollten an diesem Wochenende der Märchenwiesenlift und der Zauberteppich an der Wasserkuppe voraussichtlich geöffnet sein. Wer sicher gehen will, kann sich auf der Webseite www.rhoen.info/wintersportbericht vorher kundig machen oder das Schneetelefon unter (0800) 9 71 97 73 befragen.