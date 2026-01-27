Schnee auf den Bäumen: Nürnberg und Würzburg schließen Friedhöfe

Nürnberg/Würzburg (dpa/lby) - Wegen der Schneelast auf den Bäumen hat die Stadt Nürnberg den Süd- und Westfriedhof aktuell geschlossen. Aus Sicherheitsgründen wurden die beiden Friedhöfe heute (Dienstag) gesperrt, teilte die Stadt mit. Die Wege seien zwar frei, auf den Ästen des dichten Baumbestands hätte sich jedoch eine große Schneelast gebildet. Trauerfeiern und Beisetzungen könnten stattfinden - die Gäste sollten aber am Haupteingang warten, damit sie abgeholt werden können.