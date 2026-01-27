 
Schnee auf den Bäumen Nürnberg und Würzburg schließen Friedhöfe

Der heftige Schneefall hat in Franken in vielen Lebensbereichen aktuell Konsequenzen - zwei Großstädte sperren jetzt ihre Friedhöfe.

In Nürnberg hat sich viel Schnee auf den Ästen der Bäume gesammelt. Deshalb bleiben zwei große Friedhöfe vorsichtshalber geschlossen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg/Würzburg (dpa/lby) - Wegen der Schneelast auf den Bäumen hat die Stadt Nürnberg den Süd- und Westfriedhof aktuell geschlossen. Aus Sicherheitsgründen wurden die beiden Friedhöfe heute (Dienstag) gesperrt, teilte die Stadt mit. Die Wege seien zwar frei, auf den Ästen des dichten Baumbestands hätte sich jedoch eine große Schneelast gebildet. Trauerfeiern und Beisetzungen könnten stattfinden - die Gäste sollten aber am Haupteingang warten, damit sie abgeholt werden können.

In Würzburg hat die Kommune ihre städtischen Friedhöfe wegen der Schneebruchgefahr ebenfalls geschlossen. Wie eine Sprecherin weiter mitteilte, können auch hier die terminierten Bestattungen trotzdem durchgeführt werden.