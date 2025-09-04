Die Zahl 888 ist eine „Schnapszahl“ – und für Tiefenort ein willkommener Anlass, in diesem Jahr kräftig zu feiern. Vom 12. bis 14. September blickt das Dorf auf eine bewegte 888-jährige Geschichte zurück, die erstmals 1137 urkundlich Erwähnung fand. Den festlichen Rahmen bildet ein großes Jubiläumsfest, das von allen örtlichen Vereinen gemeinsam auf die Beine gestellt wird und an die legendäre 875-Jahr-Feier mit ihrer Gaudi-Regatta auf der Werra anknüpft.