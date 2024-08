Eine Schüssel gefüllt mit Wasser stellt die Meininger Familie Abé als Vogeltränke regelmäßig vor ihre Tür. Spatzen, Amseln und Elstern nutzen das Angebot gerade bei sommerlicher Hitze gerne – auch als willkommene Badewanne. Am Sonntag staunte Roland Abé nicht schlecht, als ein Turmfalke das kühle Nass im Hof eines Töpfemarkt-Gebäudes für ein ausgiebige Abkühlung nutzte. Der gefiederte Geselle muss sein Zuhause ganz in der Nähe haben, denn er ist immer wieder auf Dächern rings um den Töpfemarkt zu beobachten. Längst hat der Turmfalke die Stadt als Lebensraum für sich entdeckt. Es ist noch gar nicht so lange her, da brüteten Turmfalken in der Meininger Altstadt in einer Maueröffnung der Fronveste.