Die Kindersachenbörse wird wieder beliebter, sagt Anika Fischer, Leiterin des Frauen- und Familienzentrums Großbreitenbach und Mitglied der Frauengruppe. Die Frauengruppe Großbreitenbach ist Organisator und Veranstalter der Börse. Die Frühjahrs- und Sommerbekleidung von 73 Verkäufern stand hoch im Kurs. Sie haben sich über die Plattform Basarlino angemeldet. „Diese nutzen wir nun erfolgreich zum dritten Mal, um die Vorbereitung und Durchführung der Börse zu unterstützen“, informiert Anika Fischer. Letztendlich hatten sie über 6000 Artikel im Angebot. Ohne die rund 30 Helferinnen und Helfer, die in den Morgenstunden in der Turnhalle Großbreitenbach auf den bereitgestellten Tischen und an den Kleiderstangen die Bekleidung nach Größe sortierten, wäre die Fülle kaum zu bewältigen gewesen. „Die Sitzränge der Halle nutzten wir für Schuhe und Spielzeug, ebenso für Bücher. Auch die Zu-verschenken-Ecke war gut gefüllt.“