Schnäppchenjagd: Ministerin warnt vor Fake-Shops zum Black Friday

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Verbraucherschutzministerin Beate Meißner hat zum Black Friday vor Fake-Shops im Internet gewarnt. "Mit Hilfe modernster Tools sind die Täuschungen immer weniger erkennbar. Aufgrund der ausgefeilten Tarnungen werden auch die Betrugsversuche immer dreister", warnte die CDU-Politikerin. Inzwischen seien Fake-Shops von den Seiten seriöser Anbieter kaum noch zu unterscheiden. Vorsicht sei vor allem dann geboten, wenn die Shops mit Preisen weit unter dem Durchschnitt werben. Auch könnten fehlende Kontaktmöglichkeiten auf der Internetseite Anhaltspunkte für eine mögliche Betrugsmasche sein.