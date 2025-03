Die Beschwerden über unzureichende Reinigungsarbeiten an vielen Schulen im Altkreis Schmalkalden nehmen kein Ende. Eltern und Pädagogen schimpfen nach wie vor über verdreckte Toiletten, dicke Staubschichten auf klebrigen Böden und allgemein über die unhygienischen Zustände in den Klassenzimmern und Turnhallen. Schüler und Lehrer sehen sich zunehmend gezwungen, selbst zu Besen und Schaufel zu greifen, um ein Mindestmaß an Sauberkeit aufrechtzuerhalten – eine Situation, die aus Sicht vieler nicht länger hinnehmbar ist.