Schmuggelware: Kippen statt Kekse - Zoll findet 30.000 Schmuggelzigaretten

Denn satt Keksen befanden sich darin insgesamt 30.000 unversteuerte Zigaretten mit bulgarischen Steuerzeichen. Ziel der Schmuggeltour war den Angaben zufolge Belgien. Der Fahrer habe dann zugegeben, dass die gefundenen Zigaretten ihm gehörten. Sie seien für eine größere Familienfeier bestimmt gewesen.