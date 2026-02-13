 
Schmuggel Zoll stoppt Lkw mit Tausenden illegalen Potenzmitteln

Zollbeamte stellen an der deutsch-österreichischen Grenze 150 Gläser Potenzhonig und 5.600 Beutel eines nicht zugelassenen Mittels sicher. Was der Fahrer eigentlich beim Zoll angemeldet hatte.

Das Zollamt kontrollierte den Lastwagen. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Suben/Pocking (dpa/lby) - Mit Tausenden illegalen Potenzmitteln ist ein Lastwagen an der deutsch-österreichischen Grenze in Niederbayern erwischt worden. Zuvor habe der Fahrer beim Zoll in Suben Kleidung und Shampoo zur Einfuhr angemeldet, teilte das Hauptzollamt mit. Bei der Kontrolle fanden die Beamten jedoch eine große Menge an Arzneimitteln. Die Mittel zur Potenzsteigerung seien nicht zugelassen, zudem sei der Wirkstoff Sildenafil auf den Packungen nicht angegeben worden.

Insgesamt stellten die Zollbeamten 150 Gläser Potenzhonig, 5.600 Beutel und 12 Fläschchen mit einem Potenzmittel sicher. Der 23-jährige Fahrer gab an, nichts von der Ware gewusst zu haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Verstöße gegen arzneimittelrechtliche Vorschriften sowie wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt.