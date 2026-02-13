Schmuggel: Zoll stoppt Lkw mit Tausenden illegalen Potenzmitteln

Suben/Pocking (dpa/lby) - Mit Tausenden illegalen Potenzmitteln ist ein Lastwagen an der deutsch-österreichischen Grenze in Niederbayern erwischt worden. Zuvor habe der Fahrer beim Zoll in Suben Kleidung und Shampoo zur Einfuhr angemeldet, teilte das Hauptzollamt mit. Bei der Kontrolle fanden die Beamten jedoch eine große Menge an Arzneimitteln. Die Mittel zur Potenzsteigerung seien nicht zugelassen, zudem sei der Wirkstoff Sildenafil auf den Packungen nicht angegeben worden.