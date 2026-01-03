Schmuggel: Fünf Hundewelpen bei Kontrolle an Grenze entdeckt

 
An der Grenze zu Österreich entdecken Beamte fünf junge Hunde in einem Auto. Was den Fahrer bei der Kontrolle verraten hat.

Die Grenzpolizei hielt den Wagen an. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Simbach am Inn (dpa/lby) - Der Schmuggel von fünf jungen Hunden nach Deutschland ist an der österreichischen Grenze im Landkreis Rottal-Inn aufgeflogen, weil der Fahrer bei einer Kontrolle nervös gewesen ist. Die Grenzpolizisten hätten sich das Auto des Mannes genauer angeschaut, weil er sich so unruhig verhalten habe, hieß es von der Polizei. Die fünf jungen Welpen seien dabei in einer Transportbox im Kofferraum entdeckt worden.

Weil der 35-Jährige bei der Einreise über Simbach am Inn keine Unterlagen für die Tiere hatte, wird gegen ihn nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die etwa sechs Wochen alten Golden Retriever kamen in ein Veterinäramt. Den Angaben zufolge boomt der Handel mit Welpen, da bei den Verkäufen hohe Gewinne erzielt werden können.