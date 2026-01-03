Schmuggel: Fünf Hundewelpen bei Kontrolle an Grenze entdeckt

Simbach am Inn (dpa/lby) - Der Schmuggel von fünf jungen Hunden nach Deutschland ist an der österreichischen Grenze im Landkreis Rottal-Inn aufgeflogen, weil der Fahrer bei einer Kontrolle nervös gewesen ist. Die Grenzpolizisten hätten sich das Auto des Mannes genauer angeschaut, weil er sich so unruhig verhalten habe, hieß es von der Polizei. Die fünf jungen Welpen seien dabei in einer Transportbox im Kofferraum entdeckt worden.