Eigentlich wollte Michael Otto vom Tiefbau der Ilmenauer Stadtverwaltung im vergangenen Ausschuss für Umwelt und Verkehr nur erklärten, dass für den bald anstehenden vierten Bauabschnitt der Schmücker Straße in Manebach vier Laubbäume gefällt werden müssen: Drei Eschen und ein Bergahorn. Dass sich daraus eine hitzige Diskussion entwickeln würde, damit war zu Beginn noch nicht unbedingt zu rechnen.