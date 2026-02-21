Obwohl sie als Letzte gestartet sind, sind Henry und Simon die Allerersten im Ziel. Na gut, die Zwillingsjungs haben die Stecke auch ein wenig abgekürzt. Anstatt einmal rundherum um den Schmiedefelder Sportplatz zu laufen, fahren sie gemeinsam mit Mama Mandy Kahl nur ein paar Meter ums Vereinshaus. Auch Roger Lisso vom WSV hilft ein wenig mit und zieht die Jungs am Stock zum Ziel. Kein Problem beim 47. Schmiedefelder Schneeschuhlauf. Denn hier stehen weder Schnelligkeit noch Platzierungen im Vordergrund, sondern der Spaß am Skilaufen.