Seit vergangenem Montag nun ist es amtlich, der 47. Schmiedefelder Schneeschuhlauf kann am kommenden Samstag nicht wie geplant am Sportplatz stattfinden. Dazu fehlt schlicht und ergreifend der Schnee, auch wenn die Kälte ausreichend ist und zum Wochenende hin noch Schneefall prognostiziert ist, sagt Jörg Brömel, Vorsitzender vom organisierenden Wintersportverein Schmiedefeld. Natürlich gab es auch schon Jahre, wo diese Volkssportveranstaltung aus Mangel an der weißen Unterlage schon an den Eisenberg verlegt wurde. Doch auch das ist nun keine Alternative, weil der Hang der Winterwelt zwar gut präpariert ist, die nötigen Waldwege links und rechts davon jedoch völlig grün sind.