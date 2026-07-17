Das muss man ihnen lassen: Die Mitglieder des Wintersportvereins Schmiedefeld (WSV) sind nicht nur sportlich gut drauf. Dass sie auch handwerklich punkten können, haben sie in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Denn während sie bereits zuvor den Innenbereich ihrer Vereinshütte, der Schmiedefelder Hütte auf dem Adlersberg, mit unzähligen Einsätzen für Küche, Elektrik, Wände, Decken und Schlafmöglichkeiten wieder auf Vordermann gebracht haben, ist seit November 2025 der Außenbereich dran.