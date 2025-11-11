Es ist vollbracht! Die Schmiedefelder Waldbad-Saison 2025 bleibt nicht die letzte, denn ein komplett neuer Vorstand für den betreibenden Verein, für die Schmiedefelder Waldbadfreunde, ist in der vergangenen Woche zur Mitgliederversammlung gewählt worden. Nicht nur das, auch eine Satzungsänderung musste beschlossen werden. Denn Katja Seltner und Isabelle Blau treten künftig als Doppelspitze für den Vereinsvorsitz an. Eine Möglichkeit, die bisher nicht in der Satzung verankert war.