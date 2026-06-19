Bei blauem Himmel, 25 Grad Außentemperatur und viel Sonnenschein begrüßten die Schmiedefelder Waldbadfreunde ihre ersten Gäste. Die Wassertemperatur von 18 Grad erforderte beim ersten Sprung noch etwas Überwindung, doch die Bedingungen sorgten für einen gelungenen Auftakt. Da der Besucherandrang zur Eröffnung überschaubar blieb, konnten die Gäste die geliebte ruhige Atmosphäre des Waldbades im Thüringer Wald genießen. Dass das Waldbad pünktlich zum Saisonstart seine Tore öffnen konnte, ist das Ergebnis vieler arbeitsreicher Wochen. Hinter den Kulissen wurde geschraubt, gestrichen, repariert und verschönert. Zahlreiche ehrenamtliche Stunden und viel Herzblut flossen in die Vorbereitung der neuen Saison. Rettungsschwimmer Klaus Triebel freut sich auf viele Badegäste, sonnige Tage und eine unfallfreie Saison. Das Waldbad ist täglich von 13 bis 18 Uhr bei schönem Wetter geöffnet. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen nur einen Euro.