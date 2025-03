Über die finanziellen Mittel, die im Suhler Ortsteil Schmiedefeld im laufenden Jahr ausgegeben werden können, informierte zur Ortsteilratssitzung am Donnerstagabend Ortsteilbürgermeister Ralf Krieg. 11875,37 Euro stehen demnach für das laufende Jahr in Schmiedefeld als Ortsteilmittel bereit. Darüber hinaus sind aus der Neugliederungsprämie, die mit der Eingemeindung Schmiedefelds nach Suhl verbunden ist, noch 2000 Euro vorhanden. Und die Dividenden, die dem Ortsteil Schmiedefeld aus den Kebt-Aktien zur Verfügung stehen, belaufen sich ungefähr auf eine Summe, die der aus den vergangenen Jahren entspricht. Die, so Ralf Krieg weiter, dürften für das Schwimmbad verwendet werden, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag begeht. „Das ist eine gute Nachricht, die wir seitens der Stadtverwaltung erhalten haben, womit wir den Betrieb der zwei, drei Monate Sommersaison im Jubiläumsjahr absichern können“, informierte der Ortsteilbürgermeister weiter. Demnächst wolle er einen Termin mit dem Vorstand des Schwimmbadvereins vereinbaren und alle Modalitäten dazu abzusprechen.