Kunterbunte Luftballons an der Fassade und vor der Tür knallgelbe Aufsteller mit der Aufschrift Achtung Leerstand oder klopf, klopf. Auf diese Art schon von weitem aufmerksam machend, präsentiert sich seit Dienstag das Café Harlekin in Schmiedefeld aus einem ganz besonderen Grund. Denn nicht wie so mancher mit großer Freude dachte, öffnet es nach seiner Schließung wieder für seine Gäste, stattdessen bietet es noch bis Sonntag Studierenden die Basis für ihr Forschungsprojekt zum Thema Leerstand.