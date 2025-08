Ist es der besonderen Färbung des Perückenstrauches im Garten von Hannelore und Manfred Grimm in Schmiedefeld zu verdanken, dass sich der gelb-grüne Wellensittich genau darauf niedergelassen hat? Wer weiß das schon. Zumindest aber hat seine Landung in diesem Geäst dazu beigetragen, dass er entdeckt worden ist. „Sieh mal, ein kleiner Wellensittich“, sagte jedenfalls am 24. Juni Manfred Grimm zu seiner Frau Hannelore. Und sie überlegte gar nicht lange, sondern ging sofort hin, um ihn zu fangen. Doch das kleine Kerlchen traute dem Frieden wohl nicht sofort und flog erst einmal munter von Ast zu Ast. Hannelore Grimm ließ sich davon nicht entmutigen und konnte das Tier schließlich doch ganz sanft mit beiden Händen fassen.