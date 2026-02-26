Schmiedefeld/Gehlberg: Tourist-Infos mit neuen Öffnungszeiten

Im März werden die Öffnungszeiten der Tourist-Information Schmiedefeld in Anpassung an die aktuellen, geänderten Besuchszeiten der Ausstellung im Besucherinformationszentrum des Unesvo-Biosphärenreservates Thüringer Wald angeglichen.
Im März werden die Öffnungszeiten der Tourist-Information Schmiedefeld in Anpassung an die aktuellen, geänderten Besuchszeiten der Ausstellung im Besucherinformationszentrum des Unesvo-Biosphärenreservates Thüringer Wald angeglichen.
„Dementsprechend öffnet die Tourist- Information Schmiedefeld bis zum Donnerstag, 2. April, jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und bleibt an den Wochenenden geschlossen“, teilt Ulf Greiser vom Bereich Tourismus der Congress Centrum GmbH Suhl mit.
An den Osterfeiertagen ist die Einrichtung am Karfreitag, 3. April, und Ostermontag, 6. April, von 13 bis 17 Uhr sowie am Karsamstag, 4. April, von 9 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet. Am Ostersonntag bleibt sie geschlossen. Ab dem 7. April sind die Öffnungszeiten wieder wie folgt geplant, und zwar Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information Schmiedefeld können sich Besucher und Interessenten auch an die Tourist-Information im Congress Centrum Suhl wenden, deren Öffnungszeiten jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr gewährleistet sind.
Ab März werden außerdem die Öffnungszeiten der Tourist-Information Gehlberg angepasst. Die touristische Informationsstelle hat demnach montags, mittwochs und freitags sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen, dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet sowie samstags von 10.30 bis 16 Uhr, so Ulf Greiser.
Außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information Gehlberg können sich Besucher auch an die nahe gelegene Tourist-Information in Schmiedefeld, Telefon (036782) 6 13 24, wenden, und zwar von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr wenden. Darüber hinaus stehen auch die Mitarbeiter in der Tourist-Information im Congress Centrum Suhl, Telefon (03681) 78 84 05, zur Verfügung.
Die CCS-Veranstaltungsinformationen können stets aktuell übers Internet abgerufen werden, außerdem ausgewählte touristische Informationen und Wandertipps unter
www.suhl-ccs.de, www.suhl-tourismus.de