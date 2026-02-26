Schmiedefeld/Gehlberg: Tourist-Infos mit neuen Öffnungszeiten

Ostersonntag ist geschlossen

An den Osterfeiertagen ist die Einrichtung am Karfreitag, 3. April, und Ostermontag, 6. April, von 13 bis 17 Uhr sowie am Karsamstag, 4. April, von 9 bis 14 Uhr für Besucher geöffnet. Am Ostersonntag bleibt sie geschlossen. Ab dem 7. April sind die Öffnungszeiten wieder wie folgt geplant, und zwar Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information Schmiedefeld können sich Besucher und Interessenten auch an die Tourist-Information im Congress Centrum Suhl wenden, deren Öffnungszeiten jeweils von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr gewährleistet sind.