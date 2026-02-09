Schmiedefeld: Ferienprogramm mit Märchen, Ranger-Touren und mehr

In den Winterferien bieten die Ranger im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald wieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Bei den geführten Wanderungen gibt es unterwegs kleine Rätsel- und Forscheraufgaben zum Biosphärenreservat und die Teilnehmer lernen die Tiere, Pflanzen und Lebensräume in der Unesco-Region kennen. Außerdem lädt die Erlebnisausstellung „Lebendige Stille –natürlich“ in Schmiedefeld am Rennsteig zum Entdecken ein, teilt Mitarbeiterin Christine Sittig-Schubert mit. Neben Erlebnisstationen und interaktiven Elementen gibt es Filme, ein Quiz und viele Einblicke in die Welt der Wiesen, Wälder, Moore und Bäche im Thüringer Wald. Die Ausstellung im Informationszentrum, Brunnenstraße 1, ist von Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und kostenfrei.