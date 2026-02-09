 
Schmiedefeld Ferienprogramm mit Märchen, Ranger-Touren und mehr

Zu spielerischen Entdeckungen und Erlebnissen laden die Ranger des Unesco-Biosphärenreservats Thüringer Wald vom 14. bis 21. Februar ein.

Schmiedefeld: Ferienprogramm mit Märchen, Ranger-Touren und mehr
1
Für kleine und große Entdecker ist das Informationszentrum des Biosphärenreservates in Schmiedefeld ein Erlebnis. Foto: Biosphärenreservat

In den Winterferien bieten die Ranger im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald wieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Bei den geführten Wanderungen gibt es unterwegs kleine Rätsel- und Forscheraufgaben zum Biosphärenreservat und die Teilnehmer lernen die Tiere, Pflanzen und Lebensräume in der Unesco-Region kennen. Außerdem lädt die Erlebnisausstellung „Lebendige Stille –natürlich“ in Schmiedefeld am Rennsteig zum Entdecken ein, teilt Mitarbeiterin Christine Sittig-Schubert mit. Neben Erlebnisstationen und interaktiven Elementen gibt es Filme, ein Quiz und viele Einblicke in die Welt der Wiesen, Wälder, Moore und Bäche im Thüringer Wald. Die Ausstellung im Informationszentrum, Brunnenstraße 1, ist von Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet und kostenfrei.

Um Märchen geht es am Samstag, 14. Februar, von 14 bis 17 Uhr, und noch einmal am Samstag, 21. Februar, von 14 bis 17 Uhr bei zwei Familiennachmittagen mit dem Ranger im Infozentrum. Die jungen Teilnehmer können bei diesen Veranstaltungen nicht nur Märchen lauschen, sondern auch ihr eigenes Märchen im Schuhkarton gestalten. Ein Familienprogramm-Spezial gibt es dann am Montag, 16. Februar, von 13 bis 15.30 Uhr mit einer Bingo Quiz-Runde im Infozentrum.

Eine Ranger-Tour um Schmiedefeld steht am Dienstag, 17. Februar, auf dem Programm. Sie findet von 10.30 bis 12 Uhr statt, Treffpunkt ist wieder am Infozentrum. Voraussetzung: Mindestalter 13 Jahre.

Beim Familienprogramm am Mittwoch, 18. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr geht bei der Veranstaltung „Klasse Natur – so geht nachhaltig!“ um Naturentdeckungen mit dem Ranger. Treffpunkt im Informationszentrum.

Mit Bäumen im Winterkleid beschäftigen sich die Ferienkinder am Donnerstag, 19. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr, und zwar ebenfalls im Infozentrum.

Eine Familien-Ranger-Tour wird am Freitag, 20. Februar, von 10.30 bis 12.30 Uhr angeboten. Wer teilnehmen will, sollte sich rechtzeitig am Bahnhof Rennsteig einfinden. „Bitte dabei an wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk denken“, rät Christina Sittig-Schubert allen kleinen und großen Teilnehmern der Ranger-Touren.

Alle Ferienangebote des Biosphärenreservates vom 14. bis zum 21. Februar sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. www.biosphärenreservat-thueringerwald.de