Ein besonderes Stück Handwerkskunst hat seinen Weg nach Steinbach-Hallenberg gefunden. Der Kunstschmiedemeister Michael Ertlmeier aus Ascholding, südlich von München, besuchte gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Hans Reif die Thüringer Schmiedestadt, teilt Tanja König mit, die Leiterin des Metallhandwerksmuseums. Im Gepäck hatten die beiden ein außergewöhnliches Geschenk: einen eigens für Steinbach-Hallenberg gefertigten, kunstvoll geschmiedeten Abfallkorb. Verziert ist das Einzelstück mit den Motiven der Hallenburg und des Burgvogtes – zwei unverwechselbaren Symbolen der örtlichen Identität.