Ab dem 3. August wird demnach die Stauffenbergallee in nördlicher Richtung gesperrt, ab dem 8. August folgt die Gegenrichtung. Ab diesem Zeitpunkt müssen Autofahrer eine Umleitung an dem vielbefahrenen Knotenpunkt nehmen. Der Kreuzungsbereich soll ab 22. August wieder befahrbar sein, die Stauffenbergallee bleibt jedoch bis Ende Oktober gesperrt.



Im Fernverkehr entfällt demnach die Verbindung mit dem sogenannten Sprinter zwischen München und Berlin. Alle anderen ICEs auf der Strecke sollen bestehen bleiben. Im Nahverkehr fällt den Angaben nach eine von rund fünf Verbindungen pro Stunde des Regionalzuges zwischen Erfurt und Weimar aus. Dadurch würden sich auch die Abfahrtszeiten verschieben. Fahrgäste sollen sich laut Bahn vor Antritt der Reise über ihre Verbindungen informieren.