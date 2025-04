Mit seinem stolzen Alter von 1111 Jahren gehört Schmeheim, erstmals 914 in einer Urkunde erwähnt, in der Abt Huggi von Fulda und ein Graf Gunther einen Besitztausch dokumentieren, mit zu den ältesten Gemeinden in der Feldsteinregion. Und dass in Schmeheim eine lebendige dorfgemeinschaftliche Verbundenheit besteht, das beweisen die alljährlich beliebten Backhausfeste auf dem schmucken Dorfplatz sowie die Teichfeste am Hofteich im „Kleinen Thüringer Wald“.