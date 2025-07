Petrus muss ein Schmeheimer sein. Zumindest hat er am Wochenende mit Wohlwollen auf die Feierlichkeiten in dem kleinen Ort geschaut, hat fast alle drei Tage des Festwochenendes lang die Sonne scheinen lassen. Wo doch die Nachrichten aus dem nahen Bayern weit Schlimmeres meldeten: Mehr als 150 Mal mussten dort die Feuerwehren ausrücken, um Wasser aus den Kellern zu pumpen und Hilfe zu leisten bei Unfällen, die durch Aquaplaning entstanden waren. Den Schmeheimern blieb solches erspart. Sie konnten ihr Fest ungestört feiern, so wie sie sich das gewünscht hatten.