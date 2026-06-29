Kunst als teure Schande für Deutschland und als unerwünschter Ausdruck linker Ideologie: Dieses in Thüringen schon vor hundert Jahren beliebte politische Motiv der äußersten Rechten hat die AfD sich nun aktuell zu Eigen gemacht. „Die Thüringer CDU setzt wieder kulturelle linke Hegemonie um“ und versehe den Landtag mit „Schund“ auf Steuerzahlerkosten: So lautet der empörte Kommentar des Vizefraktionsvorsitzenden der AfD, Daniel Haseloff, zu einer neuen Kunstausstellung im Landtagsgebäude.