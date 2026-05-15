﻿Reinhold Mau aus Schmalkalden erlebt den neuen Thüringer Bürgerrat als ehrlichen Versuch, Bürger wieder stärker in politische Entscheidungen einzubinden. Besonders beeindruckt ihn der respektvolle Austausch zwischen Menschen verschiedener Generationen, Berufe und Weltanschauungen. Jetzt möchte er auch Klima- und Umweltthemen stärker einbringen – und Mitstreiter aus der Region vernetzen.