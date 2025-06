Schmalkalder Biker: 17. Wolfsbergparty der Chopperfriends

Los geht es mit einer Rockdisco am Freitag mit der Diskothek „Jet“. Während am Samstagmorgen weitere Biker eintreffen, heißt es nach dem Mittag, sich für die Ausfahrt fertigzumachen, die ab 14 Uhr durch den Thüringer Wald, über den Rennsteig und zurück nach Schmalkalden führen wird. Am Abend, ab 20 Uhr, beginnen die beliebten Bikerspiele bei denen die Teilnehmer um den handgefertigten Wolfsberg-Pokal kämpfen. Wie jedes Jahr sei für ausreichend Gegrilltes und Gezapftes gesorgt, versprechen die Chopperfriends. Die Livemusik am Samstagabend kommt diesmal von „Die Apotheker?“ aus Dermbach. Sie bringen bekannte Punk-, Rock- und Metalsongs auf die Bühne, schrecken aber auch vor Helge-Schneider-Coverversionen nicht zurück. Beim Chopperfriends sei wieder an alles gedacht – vom Frühstück über das Festzelt bis zum Zeltplatz und ausreichend Parkplätzen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Schmalkalder Biker.