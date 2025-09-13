Der Schmalkalder AfD-Landtagsabgeordnete Jan Abicht hat den Einsatz ausländischen Personals in Thüringer Gaststätten als schädlich für die Attraktivität des Freistaats kritisiert. „Das Authentische und die Erlebnisqualität leiden, wenn das Thüringer Rostbrätel oder die Roulade mit Hütes und Rotkraut plötzlich von jemanden serviert wird, den mit der regionalen Identität und Kultur nichts verbindet“, sagte der AfD-Politiker am Freitag in der Debatte um die Thüringer Tourismusstrategie im Landtag.