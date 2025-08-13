Mit seinem Fischerhut wirkt er beinahe unscheinbar. Im Mittelpunkt will er auch gar nicht stehen. Vasyl Ostapiuk fotografiert eben gern. Mit seinem Smartphone.
Schmalkalden Zwischen Neuland und Heimat
Annett Recknagel 13.08.2025 - 15:44 Uhr
Vasyl Ostapiuk zeigt in seinen Fotografien seine Sicht auf seine neue Heimat Schmalkalden. Die Ausstellung ist in der Auer Gasse bis zum 23. September zu sehen.
