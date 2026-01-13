Donnerlittchen – diese Schuhe. Es glitzerte und funkelte an gleich vier Füßen. Der eine trug schwarze Schnürsenkel, der andere weiße. Der mit den weißen hatte sich das passende blau glitzernde Jackett ausgewählt, der zweite ein grünes. Doch keine Sorge – es wurde zwischenzeitlich durch ein glitzerndes ersetzt. Da standen zwei echte Entertainer vor dem Publikum. Klavier spielen konnten sie obendrein perfekt. In allen Lebenslagen – so jedenfalls hatte es den Anschein.