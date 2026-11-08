Ein voller SPD-Treff, beeindruckende Bilder, spannende Geschichten und viele neugierige Fragen: Der Bürgertreff im Kirchhof verwandelte sich für gut zwei Stunden in ein Fenster zum südlichen Kaukasus. Stefan Svoboda, Erster Beigeordneter der Stadt Schmalkalden, nahm die Besucher mit auf eine Reise durch Armenien und Georgien, zwei Länder zwischen Europa und Asien, deren jahrtausendealte Kulturen ebenso faszinieren wie ihre bewegte Geschichte.