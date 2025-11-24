Die Stützpunktfeuerwehr Schmalkalden hat eine neue Wehrführung. Randy Scharfenberg, der seit 2018 zur Wehr gehört, wurde zum Wehrführer gewählt.Er bekam 42 Stimmen. Wahlberechtigt waren 46 Kameraden.
Randy Scharfenberg heißt der neue Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr in Schmalkalden. Zur Jahreshauptversammlung wurde auch sein Stellvertreter, Daniel Dittmar, gewählt.
