 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Zigarettenautomat in Schmalkalden gesprengt

Zeugen gesucht Zigarettenautomat in Schmalkalden gesprengt

Am Freitagmorgen ist in Schmalkalden ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Zeugen gesucht: Zigarettenautomat in Schmalkalden gesprengt
1
Am Freitagmorgen ist in Schmalkalden ein Zigarettenautomat gesprengt worden. (Symbolbild) Foto: dpa

Durch einen lauten Knall wurden Freitagmorgen die Anwohner im Martin-Luther-Ring unsanft geweckt. „Dieser Knall kam von einem Zigarettenautomaten in der Nähe einer Bushaltestelle, den bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise aufgesprengt hatten“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dem ersten Anschein nach flüchteten die Täter ohne Beute, verursachten aber einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Nach der Werbung weiterlesen

Zeugen sahen zwei Personen mit Mountainbikes vom Tatort fahren. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0231946/2025.