Zeugen gesucht: Zigarettenautomat in Schmalkalden gesprengt

Durch einen lauten Knall wurden Freitagmorgen die Anwohner im Martin-Luther-Ring unsanft geweckt. „Dieser Knall kam von einem Zigarettenautomaten in der Nähe einer Bushaltestelle, den bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise aufgesprengt hatten“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Dem ersten Anschein nach flüchteten die Täter ohne Beute, verursachten aber einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro.